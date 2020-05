RICEVIAMO E PUBBLICHIAMO – Cara Cronaca Flegrea, chiedo di aiutarmi: vivo in un edificio di Monterusciello, precisamente al lotto tre, dove purtroppo ci sono stati due decessi convid. Il sindaco Figliolia, che ringrazio, Ha assunto tutte le precauzioni del momento mandando la sanificazione, ma siccome già da un anno e più questo palazzo non veniva lavato e pulito chiedo aiuto perché da un mese e più che e stato sanificato dagli specialisti il palazzo così e rimasto sporco e appiccicoso e c’è una puzza terribile soffocante con tante mosche che svolazzano. E qui nessuno se ne frega. Si dovrebbero vergognare di vivere così in questo squallore e sporcizia. Parliamo tutti di norme di igiene covid,

ma si dovrebbe iniziare dal palazzo come si fa in casa, nei negozi, bar e ristoranti. Chiedo a chi ne compete che si occupa di questi edifici ai quali paghiamo precisamente e puntuali i pigioni, di assumersi la responsabilità della situazione. Bisogna trovare un accordo con tutti gli inquilini poiché anche gli spazi esterni come l’edificio sono di sua proprietà dell’Ente che li gestisce e noi dobbiamo e abbiamo l’obbligo di mantenerlo in buono stato e pulito. PS: io vi o interpellato perché prima di contattare voi ho contattato i vigili e mi hanno consigliato di pubblicare tutto (Gaetano I.)