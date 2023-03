Sos da Monterusciello: «Il P11 rosso non garantisce tutti i giorni la corsa alle 6:20»

RICEVIAMO E PUBBLICHIAMO – «Buongiorno Cronaca Flegrea, vorrei segnalare un disservizio per noi utenti che usufruiamo del pullman (ex Ctp) Monterusciello-Pozzuoli-Arco Felice. A giorni alterni non viene garantita la corsa delle 06:20 con partenza da via Bovio a Monterusciello. Sono una persona disabile e mi servo di questo pullman per arrivare ad Arco Felice e da lì prendere un altro pullman per raggiungere il luogo di lavoro. Purtroppo, però, il P11 rosso garantisce la corsa a giorni alterni a discapito di noi utenti che subiamo forti disagi».