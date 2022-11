SOS da Monterusciello: «Abbiamo bisogno di aiuto, ci piove in casa»

RICEVIAMO E PUBBLICHIAMO – Riceviamo e pubblichiamo la segnalazione di un cittadino residente a Monterusciello che reclama un intervento rapido nel suo appartamento. «Chiedo aiuto a voi; vivo in via Salvatore di Giacomo 9 a Monterusciello con 2 bambini piccoli, uno di 3 mesi, e piove in casa. Ho chiesto un intervento al Comune di Pozzuoli e mi dicono che per il momento non ci sono fondi per aggiustare; sono stato costretto a prendere la mia famiglia e a trasferirmi dai miei dopo mille sacrifici per mettere a nuovo questa casa e nonostante paghi regolarmente tutte le pigioni al Comune. Vi chiedo di aiutarmi perché ho tutte le cose dei miei figli in questa casa, ma sono stato costretto a lasciarla». Salvatore G.