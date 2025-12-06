Si accende lo spettacolo delle luminarie a Pozzuoli e al Rione Terra

POZZUOLI – Si accendono le luminarie a Pozzuoli. Domani, domenica 7 dicembre, alle ore 17:30 prenderà via ufficialmente il Natale con l’accensione delle tradizionali luci natalizie. In piazza della Repubblica, invece, è in programma l’apertura della mega pista di ghiaccio installata nel cuore della città e che per l’intero periodo delle festività sarà messa a disposizione gratuitamente. Il programma degli eventi prevede anche la riapertura di botteghe, bar e di un ristorante al Rione Terra di Pozzuoli che fino all’Epifania sarà uno dei maggiori attrattori per turisti e cittadini puteolani. Il calendario dettagliato degli appuntamenti sarà presentato nei prossimi giorni.