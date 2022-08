POZZUOLI – Si torna in aula il 13 settembre. È questo il giorno cerchiato in rosso per l’inizio dell’anno scolastico 2022-2023 in Campania. Il calendario scolastico è stato di recente approvato dalla giunta della Regione e presenta un totale previsto di 204 giorni di lezione, o 203 giorni di lezione qualora la festività del Santo Patrono ricada in un periodo di attività didattica, come per Pozzuoli che celebrerà San Procolo nella giornata di mercoledì 16 novembre.

FESTE E PONTI – L’ultimo giorno di scuola sarà il 10 giugno. Le vacanze di Natale sono previste dal 23 dicembre al 6 gennaio 2023 (inclusi), mentre quelle di Pasqua da giovedì 6 aprile a martedì 11 aprile 2023. Gli altri ponti messi in agenzia sono: da lunedì 31 ottobre a martedì 1 novembre 2022; da lunedì 24 aprile a martedì 25 aprile 2023 compresi; 1 e 2 maggio.