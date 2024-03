Scosse di terremoto, controlli alle strutture pubbliche di Monte di Procida

MONTE DI PROCIDA – Sciame sismico nell’area dei Campi Flegrei, in corso controlli sul territorio di Monte di Procida. La polizia locale, le forze dell’ordine territoriali e il personale del locale ufficio tecnico stanno monitorando il territorio con accertamenti di natura speditiva anche nei confronti di strutture pubbliche. Allo stato non sono emerse criticità. L’amministrazione comunale tranquillizza l’intera comunità e fa sapere inoltre che “mantiene costanti contatti con le strutture regionali della Protezione Civile e l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia per seguire l’evoluzione dell’evento”.