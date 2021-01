POZZUOLI – L’Osservatorio Vesuviano ha comunicato due eventi sismici avvenuti nella mattina di oggi in area Pisciarelli. Il primo evento, di magnitudo 1,8 ± 0,3, si è prodotto alle 00:54, ora locale, alla profondità di 2,17 km. Il secondo, di magnitudo 1,5 ±0,3, si è verificato alle 11:24 alla profondità di 1,9 km. In virtù dei fenomeni che il comune di Pozzuoli ha ribadito il divieto di avvicinarsi all’area di emissione di fluidi di Pisciarelli per il pericolo di emissioni di fango ad alta temperatura. Dal 2012 il Dipartimento Nazionale di Protezione ha elevato il livello di allerta vulcanica dei Campi Flegrei da verde (base) a gialla (attenzione). L’innalzamento del livello di allerta ha comportato il rafforzamento del monitoraggio scientifico e delle attività di pianificazione e prevenzione.