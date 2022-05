POZZUOLI – Trema ancora la terra a Pozzuoli. I sismografi dell’Osservatorio Vesuviano hanno rilevato un evento sismico di magnitudo 2.1 localizzato nel golfo di Pozzuoli, circa a metà tra Pozzuoli e Bacoli. Il sisma è stato registrato alle 18:40 alla profondità di 4 chilometri e potrebbe essere stato avvertito prevalentemente in prossimità della costa.

Sono in corso le verifiche sul territorio da parte della Polizia Municipale e dei volontari di Protezione civile. Non si registrano danni a cose o persone.