Scossa di magnitudo 4.6 nei Campi Flegrei: paura e gente in strada. Frana a Bacoli

BACOLI – Scossa record nei Campi Flegrei. Alle 12:47 i sensori dell’Osservatorio Vesuviano hanno rilevato un fenomeno di magnitudo 4.6 con epicentro al largo di Bacoli, a una profondità di 4.9 chilometri. La forte scossa è stata avvertita in tutti i comuni dell’area flegrea, a Napoli e in numerose città della provincia. La magnitudo è la più forte di sempre, della stessa forza registrata lo scorso 13 marzo quando l’epicentro fu localizzato tra Pozzuoli e Bagnoli, in zona Dazio.

I DANNI – La scossa di oggi ha provocato diverse criticità. A Bacoli negli istanti in cui la terra ha tremato è franato parte del costone in località Pennata. Paura e gente in strada anche in diverse zone dell’area flegrea. (seguiranno aggiornamenti)