POZZUOLI – Una scossa di magnitudo 1.7 con epicentro nei pressi del parco urbano attrezzato di via Vigna, zona Solfatara, è stata registrata dai sismografi dell’INGV alle 16.10 a Pozzuoli. L’evento è avvenuto a una profondità di 2.3 chilometri ed è stato avvertito in diverse zone della città, in particolare nella zona alta, Arco Felice, Toiano e via Napoli. In tanti hanno raccontato di aver sentito un boato che ha preceduto la scossa. Non si rilevano danni a cose o persone.