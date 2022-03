POZZUOLI – «Abbiamo sentito un forte boato. La porta d’ingresso ha tremato per diversi secondi e poco dopo abbiamo riscontrato una lesione nella parte della cucina» racconta Fabrizio, residente con i genitori in via Luciano. Diversi, ma fortunatamente lievi, i danni procurati dalla scossa di magnitudo pari a 3.5 registrata a Pozzuoli alle 15.14 di oggi. Stesse scene viste anche ad Arco Felice, in un’abitazione all’interno del parco Augusto «Ha tremato tutto – racconta Gennaro – Poi ho notato delle lesioni nella parte bassa delle pareti, nulla di grave ma tanta è stata la paura». Sempre nella zona del cimitero, un altro residente ha segnalato un danno, di lievissima entità, nella propria abitazione «Eravamo seduti a tavola quando ha fatto la scossa, è stata talmente forte che si è staccata la plafoniera ed è andata a finire sul tavolo. Abbiamo avuto molta paura».

1 di 3