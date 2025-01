Scoperto deposito illegale di rifiuti: denunciato un 45enne

GIUGLIANO – I carabinieri forestali di Pozzuoli, in collaborazione con il Nipaaf di Napoli e l’ufficio tecnico del comune di Giugliano, hanno scoperto durante una ispezione in un fondo di circa 460 metri quadrati in via Palmentiello, un’area utilizzata come deposito abusivo di materiale ferroso e rifiuti pericolosi, abbandonati senza alcuna autorizzazione. Il responsabile, un 45enne residente a Giugliano, aveva trasformato il terreno in una autentica discarica. Nel corso dei controlli è stata rinvenuta anche un’auto priva di targa, risultata poi rubata. Oltre ai rifiuti e al materiale ferroso, sono state scoperte anche strutture realizzate in maniera abusiva senza alcun titolo. Il 45enne è stato denunciato per ricettazione, abbandono di rifiuti e per abusivismo.