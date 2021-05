NAPOLI – Un brigadiere del Comando Provinciale Carabinieri di Napoli è a bordo della sua auto e, libero dal servizio, sta percorrendo viale augusto nel quartiere Fuorigrotta. Il carabiniere nota due giovanissimi che si avvicinano ad un’anziana che sta passeggiando sul marciapiede. Le sottraggono con forza la borsa e scappano. Il militare vede la scena e scende dall’auto. Insegue i due giovani e – qualificatosi – gli intima di fermarsi. I due riescono a sfuggire ma in compenso gettano via la refurtiva. Per la signora – classe 45 – solo tanta paura e la restituzione della borsa da parte del brigadiere. Proseguono comunque le indagini per identificare i due scippatori con i carabinieri della Compagnia di Bagnoli che hanno acquisito le immagini dei sistemi di video sorveglianza presenti in zona.