Sciopero Generale, a Pozzuoli stop anche nelle scuole «Fermiamo il genocidio in Palestina!»

POZZUOLI – Diverse scuole di Pozzuoli aderiranno domani (lunedì 22 settembre) allo sciopero generale indetto a sostegno del popolo Palestinese, contro l’invasione dell’esercito israeliano a Gaza City. Tra queste ci sono gli istituti superiori “Virgilio” e “Pitagora”. Modalità e piattaforme sono differenti. Da un lato la Cgil e l’associazionismo civico, dall’altro una galassia di sigle sindacali autonome. Per quanto riguarda la scuola, gli scioperi il 22 settembre saranno addirittura due: oltre a quello proclamato dalla Usb nell’ambito della mobilitazione generale a sostegno della Palestina che riguarda tutte le categorie del lavoro, senza distinzioni tra ambiti pubblici e privati, c’è quello proclamato dalle sigle Conf. S.a.i., Cisle e Conalpe che coinvolgerà tutto il personale docente e Ata (Amministrativo tecnico e ausiliario) delle scuole pubbliche, comunali e private, del personale educativo dei servizi educativi per l’infanzia (anche i nidi) e del personale insegnante delle scuole gestite dagli enti locali.