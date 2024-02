Rubate in mare le reti da pesca del presidente dell’associazione Pescatori di Pozzuoli

POZZUOLI – Furto ai danni del presidente dell’associazione Pescatori puteolani, Mario Lucignano, a cui sono state state portate via reti ‘a tremaglio’ di circa 1.000 metri. Il raid è avvenuto nella giornata di sabato in mare, nella zona antistante il porto. Nel corso dell’incursione sono state rubate le reti da pesca per un danno di circa tremila euro. L’uomo, alla guida del sodalizio che comprende tutte le cooperative di pesca del territorio flegreo e anche di Castel Volturno, ha sporto denuncia alla Capitaneria di Porto che ha avviato le indagini. «Non si può vivere in questo modo. Oltre a fare i conti con il prosciugamento della Darsena, ora subiamo anche irruzioni da parte di ladri. Non è il primo furto che si registra ai nostri danni. Mi auguro che le forze dell’ordine identifichino quanto prima i responsabili», la denuncia di Lucignano, fortemente amareggiato per il saccheggio mirato che gli ha sottratto attrezzatura preziosa per poter svolgere il suo lavoro in mare.