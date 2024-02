Differenziata a Bacoli, parte la campagna informativa “Ci sono anch’io”

BACOLI – “Ci sono anch’io” è lo slogan della campagna di comunicazione per promuove la raccolta differenziata. L’iniziativa, promossa dal Comune di Bacoli e Flegrea Lavoro, in collaborazione con Tetra Pak Italia, è volta ad informare i cittadini residenti sulle corrette modalità di conferimento delle confezioni Tetra Pak che dal 4 marzo 2024 andranno conferite nel multimateriale (plastica e metalli), per incrementare la qualità dei materiali da avviare a recupero. Ogni utenza riceverà un pieghevole informativo in cui saranno illustrate tutte le indicazioni per effettuare correttamente la raccolta differenziata dei cartoni per bevande, oltre a specifici post sui social istituzionali. «La comunicazione e la diffusione dell’informazione è per noi elemento indispensabile per garantire elevate percentuali di raccolta differenziata, dichiara Valentina Sanfelice di bagnoli – Amministratore Unico di Flegrea Lavoro spa- l’iniziativa, prosegue, si inserisce in una più ampia campagna di comunicazione all’utenza partita già il mese scorso con la separazione del vetro, ed oggi con il Tetrapack. Puntiamo a raggiungere il 95% di raccolta entro il 2025 grazie ad una migliore selezione delle frazioni ed all’ulteriore riduzione del secco indifferenziato». Sulla stessa linea il Sindaco di Bacoli – Josi Gerardo Della Ragione: «L’incremento della raccolta differenziata ci consentirà di ridurre ulteriormente la Tari e di restituire ai cittadini il risultato della corretta selezione dei rifiuti. Per noi è fondamentale – prosegue il primo cittadino – dare al popolo bacolese un ritorno in termini economici perché il nostro compito è garantire una vita sempre più sostenibile e agiata per tutti». Conclude l’Assessore alle Partecipate ed al Bilancio Rosaria Di Meo: « Parlare ai cittadini e diffondere una corretta informazione è alla base delle politiche per una corretta raccolta differenziata. Per questo ringrazio i tanti cittadini che ci hanno consentito di raggiungere livelli cosi elevati raccolta differenziata, e ai quali mi appello nuovamente per la raccolta del Tetrapack, affinché il corretto conferimento ci possa portare ulteriori vantaggi in termini di economie e sostenibilità».