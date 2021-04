POZZUOLI – Il 21 marzo, in occasione della giornata dedicata all’ambiente, il mondo rotariano si è mobilitato attivando diverse iniziative per la salvaguardia della natura. Il Club di Pozzuoli nella circostanza ha programmato il progetto “Un giardino sensoriale per il futuro” allestito proprio in questi giorni con la piantumazione di essenze floreali e aromatiche, oltre ad alberi da frutta, presso l’Istituto Comprensivo “8° Oriani-Diaz” sito a Licola, con la preziosa collaborazione del Comune di Pozzuoli. Sono intervenuti nell’occasione, per il Rotary Pozzuoli, la Presidente del Club, Daniela Gravino, la Presidente della Commissione Progetti, Patrizia Leone, la Consigliera Imma Martusciello, ed il Socio Michele Finaldi, mentre per l’Amministrazione Comunale ha presenziato l’Assessora alla Pubblica Istruzione, Anna Maria Attore. A fare gli onori di casa la Dirigente Scolastica Annalisa Illiano, visibilmente compiaciuta dell’iniziativa inserita stabilmente nella proposta formativa dell’Istituto. «Da soli si può andare veloci, ma insieme si può andare lontano – ha dichiarato Patrizia Leone – con le giuste sinergie nulla è impossibile – ha proseguito – la Presidente Gravino, l’Assessora Attore e la Dirigente Illiano hanno chiuso il cerchio, come si dice in gergo, a tutto vantaggio della salvaguardia della natura e a beneficio dell’intera collettività, prima ancora che degli alunni della Scuola interessata», ha concluso la promotrice del progetto. Il completamento dei lavori è previsto entro il mese di aprile, cui farà seguito la cerimonia ufficiale di inaugurazione del giardino sensoriale alla presenza delle massime autorità rotariane e comunali.

