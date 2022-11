Riunioni e confronti pubblici, Free Quarto si prepara al voto

QUARTO – Free Quarto guarda alle prossime elezioni comunali: non vuole farsi trovare impreparato. E chiama a raccolta la cittadinanza per confrontarsi su proposte e progetti da realizzare in città. Il direttivo, che si ispira al modello di Bacoli guidato dal sindaco Josi Gerardo Della Ragione, fondatore della rete Free, è già al lavoro da alcune settimane. «In questa prima fase stiamo studiando lo stato attuale del nostro Comune così da avere le idee molto chiare per poter definire proposte concrete, risolutive, anziché proposte faraoniche o irrealizzabili. Non scriveremo un libro dei sogni – spiega la referente di Free Quarto Silvia Prato – . Siamo stanchi di questi volumi e della troppa filosofia che ha caratterizzato sinora Quarto che ha invece bisogno di pragmatismo, soluzioni sostenibili per le risorse finanziarie dell’ente. Il nostro programma sarà diviso in 10 macro aree tematiche (ambiente; agricoltura; commercio e artigianato; cultura – scuola e arte; decoro urbano; finanze; politiche giovanili; politiche sociali, sport; sicurezza e urbanistica) così da permettere una migliore fruizione e comprensione da parte della popolazione che sarà parte attiva della sua stesura”. Il neonato movimento punta sulla partecipazione attiva della cittadinanza: nelle prossime settimane saranno indette riunioni pubbliche su piattaforme telematiche e incontri dal vivo.