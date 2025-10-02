Riapre nei week end il Percorso archeologico del Rione Terra

POZZUOLI – Riapre il Percorso archeologico del Rione Terra. Tutti i weekend di ottobre sarà possibile visitare l’antica città di Puteoli situata sotto la rocca che svetta sul mare del Golfo di Pozzuoli. Un’occasione da non perdere per camminare tra le antiche botteghe romane percorrendo i cardi e decumani dell’antico insediamento. L’ingresso è gratuito e non c’è bisogno di prenotazione. Orari sabato: dalle 16:15 alle 20:00, ultimo ingresso 19:30. Orari domenica: dalle 10:15 alle 14:00, ultimo ingresso 13:30.