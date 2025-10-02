Luci sulla Palestina: all’ospedale di Pozzuoli flash mob per ricordare i 1.677 sanitari uccisi a Gaza

POZZUOLI – Stasera nei giardinetti davanti alla direzione sanitaria dell’ospedale “Santa Maria delle Grazie” di Pozzuoli andrà in scena un flash mob per ricordare i sanitari uccisi a Gaza. La manifestazione rientra nell’iniziativa “Luci sulla Palestina” organizzata in cento ospedali. Il raduno di medici, infermieri e OSS che parteciperanno alla manifestazione è previsto per le 21. Tutti indosseranno una maglia nera e terranno in mano una torcia. Durante la serata veranno letti i nomi dei 1.677 sanitari uccisi a Gaza negli ultimi due anni.