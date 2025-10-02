POZZUOLI/ Tranciati i cavi di una colonnina elettrica

POZZUOLI – Un atto di vandalismo, una ritorsione o un sabotaggio ai danni della’zienda che gestisce il servizio? Sono gli interrogativi che sorgono davanti all’episodio avvenuto la notte scorsa in via Carlo Rosini, a Pozzuoli, dove una colonnina per la ricarica delle auto elettrica è stata danneggiata. In particolare ignoti hanno tagliato i cavi elettrici, rendendo inutilizzabile il dispositivo. Nella zona ci sono diverse telecamere di videosorveglianza che avrebbero ripreso la scena.