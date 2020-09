ISCHIA – Ressa agli imbarchi per i viaggiatori diretti da Ischia a Pozzuoli. Questo pomeriggio momenti di tensione si sono registrati sul porto dell’isola “È normale una cosa del genere? Non esiste nessun distanziamento sociale. Nessun tipo di controllo. È uno schifo. Da vergogna!” fa sapere Manuela P., rimasta bloccata sulla banchina per ore.