Raffaella Iovine presenta il libro “Quarto 1943. Memorie”

QUARTO – Sabato 20 maggio alle ore 17.30 sarà presentato nella chiesa Santa Maria libera nos a scandalis il libro “Quarto 1943. Memorie” di Raffaella Iovine. Il lavoro di censimento dei beni culturali quartesi, risalenti alla seconda guerra mondiale, viene pubblicato in occasione dell’80esimo anno dello scoppio della polveriera di Quarto, con il patrocinio morale dell’ANPI (Associazione Nazionale Partigiani Italiani) e del Gruppo Archeologico dei Campi flegrei, per ricordare le vicissitudini di quell’epoca, che sono rimaste indelebili nella memoria storica collettiva quartese. Il desiderio di non dimenticare il passato e di mantenere viva la memoria dei “nonni di Quarto” ha guidato l’autrice, partendo dal fondamento che in tutte le civiltà, da sempre, è presente il rituale del tramandare i propri ricordi ed ascoltare quelli degli altri. Le relazioni umane e la socialità si sviluppano, infatti, attraverso lo scambio comunicativo della narrazione. In realtà, di generazione in generazione, nella società odierna, la trasmissione della memoria si sta perdendo e, quindi, l’anziano raccontandosi, recupera il ruolo di fonte e canale di conoscenza, esperienza e saggezza.

IL LIBRO – Un vero e proprio lavoro di cesellamento è stato quello dell’autrice, che si è seduta accanto a loro e si è fatta raccontare la loro storia, prendendo appunti, cercando di cogliere ogni particolare, ogni dettaglio narrato per poi trascriverli in un diario. Dopo aver ascoltato i loro aneddoti, ha cercato le corrispondenze storiche, leggendo documenti, relazioni e testi per arricchire di dettagli le loro storie. Oltre alle interviste sono stati strumenti del metodo di lavoro le ricognizioni sul campo (effettuate negli anni 2016, 2017, 2022 dall’autrice, Domenico Passaro e Filomena Campanile), la raccolta dei dati dagli archivi storici e dalle fonti bibliografiche, che hanno permesso di individuare quattordici siti, di cui alcuni del tutto inediti. Per le interviste, le testimonianze dirette ed indirette l’autrice ringrazia: Oreste Apa (1932), Emilia Brescia (1929), Giuseppina Cecere (1948), Rosa Cervetta (1948), Fiorentina Di Falco, Carmine D’Onofrio (1948), Sabatino Iovine (1924), Maddalena Iovine (1952), Paolo Iovine (1954), Maria Liccardi (1936), Marianna Manzo (1926), Raffaela Marano (1922), Benito Mauriello, Salvatore Mauriello (1927), Alfredo Passaro (1944), Lucia Perna (1934), Giovanni Quaranta (1935), Palma Cerlino (1935), Vittoria Speranza (1935), Giuseppina Verde (1925). Nella nota viene espressa sincera gratitudine al direttore del Centro commerciale Quarto Nuovo dott. Silvio Caldaria che ha finanziato l’opera.