Quindicenne accoltella due minori nel parco giochi: uno è ricoverato all’ospedale di Pozzuoli, l’altro a Giugliano

MARANO – I Carabinieri della locale stazione sono intervenuti a via Falcone per l’accoltellamento di due minori. Poco prima, nei pressi delle giostre, due 16enni sarebbero stati accoltellati da un ragazzo verosimilmente loro coetaneo. Un ragazzo è stato colpito con almeno 6 fendenti e trasferito nel pronto soccorso dell’ospedale di Pozzuoli. L’altro ragazzo è stato colpito tre volte ed è stato trasferito nel pronto soccorso di Giugliano in Campania. L’aggressore è scappato poco prima l’arrivo dei carabinieri che sono impegnati nel ricostruire l’esatta dinamica della vicenda. I ragazzi al momento non sono in pericolo di vita. Poche ore dopo i carabinieri della stazione di Marano di Napoli hanno identificato e rintracciato colui che si sarebbe reso responsabile dell’aggressione ai danni dei due 16enni. Si tratta di un 15enne incensurato. Il ragazzo è stato denunciato e deve rispondere di lesioni aggravate.