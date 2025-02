“Questo non è amore”: a San Valentino la campagna di sensibilizzazione della Polizia di Stato

NAPOLI – Nella giornata di domani, in occasione della ricorrenza di San Valentino, la Questura di Napoli sarà impegnata nella campagna “Questo non è amore”, attività permanente della Polizia di Stato sul tema della violenza di genere. In particolare, dalle 9.00 alle 16.00 un camper della Polizia di Stato sarà presente in largo Enrico Berlinguer con un’equipe di operatori specializzati della Divisione Anticrimine, della Squadra Mobile, dell’Ufficio Denunce e dell’Ufficio Sanitario per incontrare donne e potenziali vittime di maltrattamenti al fine di fornire loro indicazioni sugli strumenti di tutela e d’intervento in situazioni di violenza. Nell’occasione, saranno distribuite copie dell’opuscolo realizzato dalla Polizia di Stato “Questo non è amore”, un importante strumento da cui attingere informazioni e consigli utili sul fenomeno, anche attraverso storie di donne che hanno trovato il coraggio di dire “basta” alle violenze.