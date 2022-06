QUARTO – Via Lenza Lunga e via Casalanno si rifanno il look. Sono partiti oggi i lavori di ripavimentazione. Lo annuncia il sindaco di Quarto, Antonio Sabino: «Non è stato facile reperire le risorse. C’è voluto un grande gioco di squadra e di competenze, visto la spada di Damocle del dissesto che non ci ha di certo abbattuti o scoraggiati. È la dimostrazione di come con capacità, volontà, passione, amore per la propria città si possano fare grandi cose. Lavoriamo con un un solo grande obiettivo: assicurare servizi, sicurezza e una qualità della viabilità migliore per tutti i cittadini di Quarto».