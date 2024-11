QUARTO/ Sgomberato alloggio ex custode scuola primaria Elsa Morante

QUARTO – «Ringrazio il dirigente del Commissariato della Polizia di Stato di Pozzuoli, vicequestore Raffaele Esposito, e i poliziotti che sono intervenuti stamattina, insieme al Comandante della Polizia Municipale Ludovico di Maio e al responsabile del Patrimonio, per lo sgombero dell’alloggio ex custode della scuola primaria “Elsa Morante” – commenta con soddisfazione il sindaco Antonio Sabino – Proseguiamo il nostro impegno per il ripristino della piena legalità e per il contrasto a tutte le forme di prevaricazione. Gli atti amministrativi di sgombero sono passati tutti al vaglio di più giudici e in ogni sede, sia civile che amministrativa, la magistratura ci ha dato pienamente ragione. Ora proseguiremo senza alcun indugio con lo sgombero dell’alloggio ex custode della scuola elementare “Azzurra” in via Primo Maggio e della scuola “Mario Napoli” in via Santa Maria».