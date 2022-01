QUARTO – I carabinieri della tenenza di Quarto hanno arrestato per furto aggravato Salvatore Battilomo, 40enne di Pozzuoli. Secondo quanto ricostruito dai militari dell’Arma, l’uomo aveva poco prima forzato un’auto in sosta nel parcheggio del centro commerciale “Quarto Nuovo” e ne aveva portato via lo stereo. I militari lo hanno fermato mentre, a bordo della sua vettura, si allontanava dalla zona. Attualmente è ai domiciliari, in attesa di giudizio.