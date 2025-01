QUARTO/ Non lo assume, lo colpisce con la mannaia. Tentato omicidio in una carrozzeria: 25enne arrestato dai carabinieri

QUARTO – Follia in una carrozzeria a Quarto. dove un 25enne di origini tunisine ha colpito con una mannaia il 53enne titolare dell’attività in quanto reo di non averlo assunto. L’aggressore è Mahmoud Nasser che qualche mese fa era stato in prova ma le cose non erano andate bene. Il rifiuto è stato rinnovato, la reazione spropositata. Nasser ha impugnato la mannaia e ha colpito il 53enne al collo. La vittima ha provato a difendersi ed è stato ferito anche alle mani. Qualcuno ha sentito urlare e ha allertato i carabinieri. Quelli della tenenza di Quarto e della sezione radiomobile di Pozzuoli sono arrivati in pochi minuti. Nasser era ancora armato, la lama sanguinante impugnata. Disarmato e bloccato, il 25enne di origini tunisine è stato arrestato per tentato omicidio. È ora in carcere. Il carrozziere è stato portato d’urgenza in ospedale, dimesso con 14 giorni di prognosi.