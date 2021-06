QUARTO – Si terrà domani, 1 luglio 2021 alle ore 16 in via Campana n. 45, l’inaugurazione dell’Albergo Diverso-Ospitalità solidale, allestito nel complesso immobiliare delle ville confiscate al clan Polverino. Alla cerimonia parteciperà il Sindaco di Quarto, Antonio Sabino, insieme all’intera Giunta comunale, al Presidente del Consiglio comunale e a tutti i consiglieri comunali di Quarto. Prevista la presenza del Prefetto di Napoli, Marco Valentini, di rappresentanti della magistratura e delle forze dell’ordine, dei rappresentanti dell’Agenzia Nazionale per la Gestione dei Beni confiscati alla criminalità organizzata, dell’assessore regionale alla Legalità e gestione dei Beni confiscati Mario Morcone, del vicepresidente della Commissione regionale speciale anticamorra e beni confiscati Vittoria Lettieri, del direttore generale dell’Asl Napoli 2 Nord, Antonio d’Amore, del presidente dell’Ordine dei Giornalisti della Campania, Ottavio Lucarelli, del Segretario del Sindacato Unitario dei Giornalisti Campania-SUGC, Claudio Silvestri.

LE VILLE SEQUESTRATE – La villa all’interno della quale verrà inaugurato l’Albergo Diverso è stata, per anni, simbolo della prepotenze dei clan sul territorio quartese e flegreo. Il complesso immobiliare confiscato a seguito delle indagini condotte dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Napoli e assegnato dal Comune di Quarto con bando pubblico si compone, in totale, di 7 immobili (ville, garages, cantinole, locale palestra) per un totale di quasi 1000 metri quadrati, che verranno destinati a fini sociali. L’attività realizzata nella prima villa verrà dedicata alla lotta all’esclusione sociale per i diversamente abili: nascerà un “gruppo appartamento” ed un “centro diurno”, dedicato al recupero socio-sanitario. La seconda palazzina verrà, invece, destinata ad “Albergo Diverso”, dove si darà vita ad un’attività economica volta alla valorizzazione dei diversamente abili che saranno protagonisti della gestione delle attività quotidiane dell’albergo.

I GESTORI – L’ATI vincitrice del bando pubblico realizzato dal Comune di Quarto è composta da: Themis coop sociale, Medihospes coop sociale onlus, Smile coop sociale, Amira coop sociale e Il Quadrifoglio coop. sociale. Per le attività che si svolgeranno nell’Albergo Diverso è stato anche sottoscritto un protocollo d’intesa con l’Asl Napoli 2 Nord.