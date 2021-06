BACOLI – E’ Valentina Sanfelice di Bagnoli il nuovo presidente di Flegrea Lavoro spa, società partecipata del Comune di Bacoli che si occupa della raccolta della nettezza urbana. L’assemblea dei soci ha individuato in lei il profilo ideale tra coloro che hanno presentato la propria candidatura a seguito dell’avviso pubblico i cui indirizzi erano stati forniti dal Consiglio Comunale. Dopo quasi un decennio, cambia la direzione della società con la conclusione del mandato conferito all’ingegner Renzo Geronazzo.

IL CURRICULUM – Valentina Sanfelice di Bagnoli è consigliere economico presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, laureata in economica e commercio, dottore commercialista nonché dottore in management della Pubblica Amministrazione con specializzazione in procedure concorsuali e crisi d’impresa. Nel corso degli anni ha maturata significative esperienze in realtà aziendali complesse, sia pubbliche che private. Circa un decennio nella consulenza aziendale a cui fanno seguite svariate esperienze manageriali nei settori agroalimentare, facility management, trasporti e igiene urbana. E’ stata Amministratore Delegato del Mercato Agroalimentare di Napoli, ha lavorato nelle aziende pubbliche e private dell’igiene urbana da Catania a Civitavecchia.

LA NOMINA – Queste le dichiarazioni del Sindaco Josi Gerardo Della Ragione che l’ha, di fatto, nominata: “Ho effettuato la nuova nomina, a seguito di un avviso pubblico. Un metodo nuovo, per la scelta dei nuovi amministratori delle nostre società ad intero capitale comunale, che abbiamo voluto fortemente. Vogliamo puntare a migliorare sempre più il servizio di raccolta rifiuti, di pulizia della città. Possiamo fare ancora tanto. Lo facciamo insieme alla Dott.ssa Sanfelice di Bagnoli, che ha un curriculum ed un profilo di assoluto rilievo. Buon lavoro, presidente”.