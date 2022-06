QUARTO – Si terrà venerdì pomeriggio “Mare Nostro”, la mostra di pittura degli alunni delle classi seconde sezioni E,F, G dell’I.C. 3° Gadda di Quarto. L’evento avviene in collaborazione con il Comune di Quarto. La mostra è un’occasione di interazione importante tra le scuole e la struttura volta a rafforzare il senso civico degli alunni, il rispetto dei beni comuni, a tramandare i valori della legalità e della collaborazione per raggiungere uno scopo benefico a vantaggio dell’intera comunità. «I ragazzi – afferma Barbara Melcarne, curatrice della mostra – si sono ispirati alla bellezza del territorio ed alle sue peculiarità nelle opere. Per loro, avendo ben compreso il significato di questo luogo, è motivo di orgoglio e soddisfazione potervi esporre, ed hanno accolto con estremo entusiasmo l’iniziativa. Un ringraziamento particolare a Mariolina Trapanese e Luisa Perfetto per il cordiale benvenuto». L’evento, che vede la direzione artistica della professoressa Valeria Caiazzo, si svolgerà alla presenza delle Istituzioni, del Dirigente scolastico Antonio Maiorano, gli Artisti di Arte nei Campi Flegrei ed è coordinato dal responsabile per la comunicazione di Casa Mehari, Ciro Biondi. «Questa mostra – spiega Mariolina Trapanese, presidente dell’ats a cui è affidata la struttura – come tutti gli altri eventi ed iniziative che si terranno qui, costituisce un’ulteriore “tessera” del mosaico che rappresenta la Casa e che idealmente è allusivo di ogni singolo passo fatto per raggiungere questo traguardo». Il mosaico della locandina è stato realizzato dai ragazzi della Bottega dei Semplici Pensieri, uno dei quattro enti che gestisce la struttura.