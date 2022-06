POZZUOLI – Con apposita ordinanza il sindaco di Pozzuoli Vincenzo Figliolia ha disposto la sospensione dell’efficacia di tre varchi elettronici di Corso Umberto I dalle ore 7 alle ore 23:30 di domenica 12 giugno 2022, giornata di svolgimento del turno elettorale, per consentire ai votanti non autorizzati ad accedere nella Zona a Traffico Limitato e poter raggiungere il seggio di Via Domenico Fatale (edificio scolastico). I varchi in questione sono quelli all’incrocio con via Chiaro, all’incrocio con via Contessa e all’incrocio con via Domenico Fatale. Tutti coloro che saranno impegnati nell’attività elettorale (Presidenti dei seggi, scrutinatori, rappresentanti di lista, personale comunale e forze dell’ordine) avranno accesso libero anche nella giornata di sabato 11 giugno, dalle ore 14 alle ore 20, ma dovranno comunicare al comando di Polizia Municipale entro e non oltre il giorno 17 giugno 2022 gli eventuali ingressi in ZTL, attraverso mail all’indirizzo [email protected] o con consegna a mano presso la Segreteria del Comando di via Luciano 76 a Pozzuoli.