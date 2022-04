QUARTO – Torna l’appuntamento con il Consiglio Comunale a Quarto. La seduta, che si terrà a porte aperte e in diretta streaming nell’aula consiliare “Peppino Impastato”, sita nel Piazzale Europa, è stata convocata per giovedì mattina alle 09.30 e in seconda convocazione per il giorno 26 aprile. Numerosi i punti all’ordine del giorno, quali: regolamento per la localizzazione, installazione e la modifica degli impianti di telefonia mobile e adozione di un sistema di monitoraggio delle sorgenti di campo elettrico, magnetico ed elettromagnetico; proroga della scadenza del pagamento C.U.P. (canone unico patrimoniale) per l’anno 2022; piano di dismissione e valorizzazione del patrimonio comunale per il triennio 2022/2024; nomina del garante comunale per i diritti delle persone diversamente abili. Diverse anche le mozioni presentate dai gruppi di opposizione, come la richiesta di sistemazione del parcheggio antistante il Comune e del Ponte via Segaetano, Via Seitolla, via Crocillo. Sotto i riflettori anche la situazione di disagio, pericolo e rischio di alcune strade e il dissesto finanziario del Comune di Quarto.