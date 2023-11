QUARTO/ Esce di casa per andare al lavoro e la trova occupata da estranei

QUARTO – È andato a lavorare come ogni mattina, ma al rientro ha ricevuto una spiacevole sorpresa: la sua casa è stata occupata da tre donne con bambini. Sono stati i vicini ad avvisarlo. L’episodio si è verificato nella giornata di martedì a Quarto nel Rione 219 di via De Gasperi. Allertate le forze dell’ordine, l’uomo non è riuscito comunque ad accedere nell’appartamento poiché in corso alcune verifiche presso gli uffici comunali. Trascorsi cinque giorni, il cittadino di Quarto si è rivolto al deputato di Alleanza Verdi Sinistra, Francesco Emilio Borrelli, per essere aiutato. «Vivo in macchina da cinque giorni e se voglio entrare in casa mia per prendere i miei effetti personali devo avvisare i carabinieri che, solo per cortesia, mi accompagnano – afferma la vittima U.M. – mentre quelli dormono nel mio letto e usano le mie cose. Dal 2021, in seguito alla morte di mia madre con cui vivevo, sono subentrato come assegnatario e ho anche fatto voltura e nuova richiesta di alloggio. Adesso non riesco a capire come mai non posso rientrare in casa mia. Ho denunciato tutto alle autorità ma non è ancora successo nulla. Dal Comune sono venuti a vedere la situazione e si sono attivati, sono arrivati finanche gli assistenti sociali, e poi se ne sono andati senza dirmi niente. Non credo proprio che tutto questo sia giusto».

LA SOLIDARIETA’ – «Una storia allucinante che apre uno squarcio preoccupante sul fenomeno delle occupazioni abusive. Nella stessa zona di via De Gasperi, come affermato dalla vittima di questo incredibile episodio, già in passato ci sono state occupazioni abusive sempre effettuate da personaggi vicini a quelli che hanno occupato casa sua. La tecnica sarebbe sempre la stessa, attendere che la vittima esca di casa per occuparla con donne e bambini. Il paradosso è quello che, a cinque giorni dall’accaduto, l’assegnatario dorma in macchina e gli abusivi in casa. Si proceda immediatamente a sgomberare l’appartamento restituendolo a chi lo abitava e si verifichi se c’è un “sistema” dietro a queste occupazioni». Queste le parole del deputato Borrelli che ha ricevuto la richiesta d’aiuto della vittima.