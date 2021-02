QUARTO – Altri due bambini sono risultati positivi al coronavirus nella città di Quarto. Si tratta di un alunno di prima elementare della scuola “Azzurra” e di un alunno di classe terza del plesso “Viviani”. Le attività didattiche in presenza per tutti i compagni di classe e per i docenti delle classi interessate sono state sospese. Attivata la didattica a distanza. Disposta, inoltre, la chiusura delle due aule interessate e la sanificazione prima della ripresa delle attività in presenza. Sarà l’Asl Napoli 2 Nord a comunicare la fine della quarantena, anche in accordo con i pediatri e i medici.