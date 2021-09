QUARTO – «La maggioranza boccia la proposta dell’opposizione di istituire una Commissione Consiliare che avrebbe lavorato gratuitamente, e studiato un piano da attuare per permettere la riduzione della Tari.» E’ quanto denuncia l’ex sindaco di Quarto oggi consigliere comunale di opposizione Rosa Capuozzo al termine del consiglio comunale –«Questo non solo avrebbe portato una riduzione della tassa sui rifiuti, ma avrebbe ridotto ulteriormente i costi che sono alla base della stessa. -aggiunge Capuozzo- Il tutto è avvenuto dopo una lunga sceneggiata pseudo-politica che ha visto i componenti della maggioranza abbandonare l’aula perché non aveva il numero necessario per poterla bocciare. Questa amministrazione messa davanti all’evidenza, e quando si tratta di fare dei passi per l’interesse della cittadinanza continua a scappare e a non consentire un confronto democratico a chi rappresenta i disagi dei cittadini. Una situazione che si ripete da ormai tre anni, un’amministrazione che porta avanti solo gli interessi di pochi privati, e non della gente comune. Quelle stesse persone che giorno dopo giorno devono fronteggiare alle difficoltà economiche di questi tempi.»