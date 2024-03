QUARTO/ Auto fantasma: trovata Citroen immatricolata in Polonia e rubata a Qualiano

QUARTO – Non si fermano le indagini della Polizia Metropolitana alla ricerca dei veicoli “fantasma”. Ufficiali e agenti del Corpo di Polizia della Città Metropolitana di Napoli, coordinato dal Comandante Lucia Rea, hanno rinvenuto – nel territorio del comune di Quarto – un

altro veicolo oggetto di furto, regolarmente immatricolato in Polonia. Questa volta a finire sotto la lente degli investigatori è stata un’autovettura Citroën C3. A seguito di un’attività info-investigativa, dopo un’accurata analisi gli operatori della Polizia Metropolitana hanno scoperto che i dati identificativi dell’auto erano stati contraffatti: gli agenti sono, quindi, riusciti a individuare il telaio originale del veicolo, immatricolato per la prima volta in Italia nel 2018 e risultato poi rubato a Qualiano nell’ottobre del 2022. L’autovettura, del valore attuale di circa 12mila euro, è stata sottoposta a sequestro penale e dopo gli ulteriori accertamenti, disposti dalla Procura della Repubblica di Napoli, verrà restituita al legittimo proprietario, un uomo di Qualiano. Sono in corso ulteriori indagini da parte delle donne e degli uomini del Corpo di piazza Matteotti per cercare di risalire all’intera organizzazione.