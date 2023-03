QUARTO/ Anche il Partito Democratico scende in campo per il Sabino-bis

QUARTO – Il Partito Democratico si schiera ufficialmente con il sindaco uscente Antonio Sabino. In vista delle prossime amministrative del 14 e 15 maggio 2023, i dem rendono noto l’appoggio alla coalizione “Avanti, Insieme” di cui fanno parte anche la civica di Davide Secone “Un’altra Città”, Free Quarto, il gruppo Arcobaleno a cui a breve si aggiungerà il Movimento 5 Stelle. Una piattaforma progressista-riformista che abbraccia dunque tutto il centrosinistra.

LA COALIZIONE – “Il Partito Democratico sarà al mio fianco in questa nuova avventura – fa sapere Antonio Sabino – una scelta di campo, dettata dalla volontà di proseguire quella rivoluzione culturale e sociale che sta investendo la nostra comunità. L’obiettivo era quello di costruire una coalizione ampia e progressista per aprirci a processi di partecipazione sempre più democratici e trasparenti. Obiettivo raggiunto. Voglio ringraziare la comunità democratica per il sostegno e sono sicuro che ognuno di noi sarà capace di fare la propria parte per la Quarto di oggi e di domani.”