POZZUOLI/ Caos Verdi, assessore e consigliere disertano incontro con i vertici

POZZUOLI – Riceviamo e pubblichiamo da Vicente Migliucci, commissario di Europa Verde Pozzuoli: «Il sottoscritto, in qualità di Commissario di Europa Verde- Verdi Pozzuoli, ha convocato, ieri 2 marzo, una riunione alla quale sono stati invitati a partecipare i commissari regionali, Fiorella Zabatta e Vincenzo Peretti, i consiglieri comunali di Europa Verde, Gennaro Andreozzi e Vincenzo Pafundi e l’assessora Titti Zazzaro. Preso atto dell’assenza voluta dell’assessora e del consigliere Pafundi che non si sono presentati all’incontro si è discusso dei punti all’ordine del giorno, come, ad esempio, le attività svolte nei primi mesi di amministrazione da parte dei nostri rappresentanti in comune. Tra le varie ed eventuali si è parlato anche del documento sottoscritto da un esiguo numero di tesserati, tra i quali lo stesso consigliere Pafundi, dove vengono chieste le dimissioni del commissario cittadino, adducendo gravi e non comprovate accuse. Ottimo e apprezzato l’intervento del capogruppo Gennaro Andreozzi, che in poco tempo è riuscito ad ottenere ottimi risultati per la città, marcando una presenza costante nelle commissioni e nei consigli comunali. Si ribadisce da parte dei commissari regionali piena fiducia nel commissario cittadino Vicente Carlos Migliucci e gli stessi si riservano di prendere le giuste decisioni per poter continuare in maniera sinergica e costruttiva a lavorare per la crescita del partito in ottica di servizio verso la città ed i cittadini.»