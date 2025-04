Puteolana, De Simone si sfila: «Non sono interessato a rilevare la società»

POZZUOLI – È un nome che da tempo circola in città quello di Giovanni De Simone, imprenditore di Pozzuoli che, secondo i rumors e secondo fonti vicine all’attuale amministrazione comunale, sarebbe stata la figura giusta per rilevare la società della Puteolana 1902. Dopo il mancato idillio con la famiglia Di Costanzo, Manzoni & C. avrebbero voluto “spingere” verso un imprenditore “amico”, un puteolano radicato sul territorio che da decenni opera con la propria azienda. Interesse che però lo stesso Giovanni De Simone ha voluto smentire «Non sono interessato alla Puteolana e non mi piace il calcio. Non capisco perché circoli il mio nome, non so da cosa sia nato e perché io venga affiancato alla squadra. Io sono un puteolano di nascita, mi trovo alla grande a Pozzuoli ma non sono interessato a certi palcoscenici».

LA PROMESSA – Oltre a quello di Capuano, sono diversi i nomi che circolano in città. Piccoli e grandi imprenditori tra cui c’è anche quello di Costanzo Jannotti Pecci, altra figura “amica” del sindaco. Ovviamente siamo nel campo dei rumors e delle suggestioni, visto il blasone dell’imprenditore alberghiero presidente dell’unione degli industriali di Napoli, a capo di una cordata che un anno e mezzo fa ha acquisito le Terme Puteolane.