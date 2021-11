AREA FLEGREA – Prorogata l’allerta meteo arancione fino alle 18 di domani, lunedì 29 novembre, per forti temporali, raffiche di vento. La Protezione Civile della Regione Campania ha prorogato di ulteriori 24 ore l’avviso di allerta meteo per piogge e temporali con criticità idrogeologica di livello arancione che riguarderà anche Pozzuoli, Bacoli, Quarto e Monte di Procida. In virtù della forte criticità è prevista -come prassi- la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado nei territori interessati.