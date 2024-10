POZZUOLI/ Violenze in centro, consigliere comunale testimone: «Una vera e propria guerriglia»

POZZUOLI – «Ieri sera ero a Pozzuoli per accompagnare i miei figli e ho visto cose dell’altro mondo. Innanzitutto, come ogni sabato, era frequentata principalmente da tanti ragazzini e ragazzine. Il che di per se non sarebbe una cattiva notizia se non fosse per il fatto che ad un certo punto si sono scatenate due risse incredibili tra bande di ragazzini incappucciati scatenando una vera e propria guerriglia urbana. Nonostante la presenza di polizia municipale e carabinieri, a cui va il mio ringraziamento, è scoppiato il panico, al punto che una signora si è sentita male ed è dovuta intervenire ambulanza.

IL RACCONTO – «Purtroppo – racconta il consigliere comunale Paolo Ismeno, testimone delle violenze andate in scena sabato sera a Pozzuoli – questo è un fenomeno di movide disordinate che portano nei centri delle città (vedi anche Napoli ) anche gruppo di ragazzini con intenti diversi dal mero divertimento, visto che arrivano con coltelli in tasca. Penso che il Prefetto, sollecitato da chi di competenza, debba intervenire con iniziative serie e mirate senza fare riunioni che poi non portano a nulla. Attendiamo».