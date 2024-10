“Murales”: nasce a Pozzuoli una nuova app per esplorare l’arte urbana

POZZUOLI – È ora disponibile Murales, la prima app mobile pensata per scoprire e valorizzare l’arte urbana in tutto il mondo. Sviluppata per iOS e Android, Murales offre a turisti, fotografi e artisti un’esperienza interattiva senza precedenti, permettendo loro di esplorare murales e street art nascosti nei quartieri delle città più iconiche. L’app è stata ideata da Marco Ilardi, imprenditore napoletano e fondatore di Micropedia, che ha trasformato la sua passione per l’arte e la tecnologia in un innovativo strumento digitale.

Una mappa interattiva per tutti gli amanti dell’arte urbana – Grazie alla geolocalizzazione, Murales permette di scoprire facilmente i murales nelle vicinanze attraverso una mappa di Google, dove ogni murale è rappresentato da un’icona blu. Cliccando sull’icona, l’utente può accedere a brevi informazioni sull’opera e, con un solo tocco, visualizzare dettagli più approfonditi, incluse le indicazioni per raggiungere il murale scelto.

L’IDEA – “Murales è nato dall’idea di creare una piattaforma semplice e accessibile per promuovere l’arte urbana e far conoscere ai turisti angoli nascosti delle città che non trovano spazio sulle guide turistiche tradizionali. Il mio amico Enzo Buono ad esempio ha da poco realizzato un bellissimo murales dedicato a Sophia Loren che ha fatto realizzare di fronte la sua casa natia proprio perché molti non sapevano quale fosse. Sulla app è possibile caricare autonomamente tutti i murales di Pozzuoli ma anche di Napoli e del resto del mondo. Io mi sono preoccupato di caricare ad esempio quelli del maestro Isabettini a Via Fasano e sulle Rampa San Giuseppe ma piano piano caricherò anche tutti quelli a Monterusciello. Mancano ancora diverse foto ma col tempo sarà completo. La cosa interessante è che la app indica anche il percorso per arrivarci quindi una nuova spinta per il turismo a Pozzuoli ,” spiega Marco Ilardi, fondatore di Micropedia, puteolano da vent’anni e inventore dell’app.

Un’opportunità per street artist e fotografi – Murales non si limita a fornire un servizio per i turisti, ma è uno strumento fondamentale anche per gli street artist e i fotografi appassionati di arte urbana. Gli artisti possono registrarsi gratuitamente e caricare i propri murales, che verranno geolocalizzati direttamente sulla mappa. Questa funzione consente agli artisti di dare maggiore visibilità alle proprie opere e di farle scoprire a un pubblico globale. Per i fotografi e gli appassionati di street art, Murales diventa un alleato prezioso per pianificare percorsi fotografici o scoprire opere d’arte nascosta in luoghi poco battuti dai turisti.

Un’esperienza gratuita per tutti – Murales è completamente gratuita senza pubblicità e disponibile su entrambe le piattaforme Apple Store e Google Play. L’app si propone come un nuovo modo di esplorare le città, consentendo a chiunque di aggiungere nuovi murales in tempo reale, rendendo il database sempre più ricco e aggiornato.