RICEVIAMO E PUBBLICHIAMO – «Cara Redazione, sono un’operatrice sanitaria, nello specifico una fisioterapista, che oggi (ieri ndr) aveva ricevuto l’sms da parte dell’Asl Napoli 2 Nord per effettuare il vaccino alle ore 14 presso il P.O. di Pozzuoli. Recatami in questa sede alle ore 13 esatte, c’era il caos più totale: ammassati come animali, senza alcuna norma di sicurezza si procedeva a chiamare gli operatori sanitari, non per prenotazione, ma per un foglio scritto a mano da una guardia giurata dell’ospedale. Sono state effettuate dosi di vaccino a chi non aveva prenotazione cosicché, arrivato il mio turno, dopo aver aspettato varie ore, le dosi erano finite e non ho potuto effettuare la vaccinazione. La situazione è indecente soprattutto se si pensa che dovrò ritornare (non si sa quando ) e ripetere nuovamente la stessa procedura. Le norme ci vietano di vedere i nostri cari per evitare assembramenti, e poi ci tenete assembrati in un sottoscala ospedaliero per ore e per giunta senza alcun risultato. Non ho più parole».