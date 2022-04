POZZUOLI – Da lunedì inizieranno i lavori per eliminare le infiltrazioni d’acqua nei 600 alloggi di Monterusciello. Le opere riguarderanno in questa prima fase 10 edifici compresi tra via Campigli, via Carrà e via De Chirico, individuati in base allo stato di conservazione degli alloggi. L’impermeabilizzazione verrà eseguita sia sulle coperture, con la sostituzione delle guaine deteriorate, sia sulle facciate, dove al posto dei lamierini di giuntura verranno installate delle reti con l’utilizzo di un prodotto elastico cementizio. Si punta in questo modo ad impedire o ad eliminare le infiltrazioni di cui soffrono questi alloggi di edilizia pubblica realizzati in seguito al bradisismo degli anni Ottanta.