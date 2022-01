POZZUOLI – Ricorrerà il prossimo 23 gennaio, il genetliaco di Maria Panetti Petrarca, l’educatrice della celebre Sofia Loren nonché personalità eclettica distintasi in diversi ambiti, nella sua amata Pozzuoli. Alla sua memoria è stata dedicato uno spazio verde del capoluogo flegreo, per cui la scrittrice spese la sua lunga vita, fino al 1914. A tal motivo la numerosa famiglia della formatrice ha messo a disposizione, di chi volesse, i testi elaborati dalla erudita donna, così come sua volontà. La casa di Maria Panetti infatti fu un luogo di comunione per molti giovani della città che vi si incontravano sistematicamente per disquisire su temi di attualità come di politica o letteratura. Tra i tanti discepoli di Maria Panetti appare la celebre attrice Sofia Loren, a cui dedicò il suo romanzo: “Maria puteolana”. Proprio quest’opera sarà diffusa tra i banchi di scuola, nel territorio puteolano, in seno ad un progetto dedicato alla teatralità ed alla pedagogia applicata al teatro.