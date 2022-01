POZZUOLI – Amara sorpresa per i residenti di Licola. Stamattina l’ufficio postale non è stato aperto e nessun avviso è stato apposto all’esterno per informare gli utenti. Inoltre ancora una volta il Postamat, sportello per prelievi e pagamenti, risulta fuori uso. Un disservizio che ormai è diventato puntuale come un orologio per chi vive a Licola. Succede ormai con una frequenza quasi quotidiana. E gli utenti sono costretti ad andare in giro in cerca di un altro sportello funzionante.

1 di 3