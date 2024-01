POZZUOLI/ Tunnel Tangenziale-Porto, l’attesa è finita: martedì l’inaugurazione

POZZUOLI – Taglio del nastro per il tunnel di raccordo Tangenziale – Porto a Pozzuoli. L’inaugurazione, attesa da anni, si terrà nella giornata di martedì 23 gennaio 2024 alle 10 alla presenza del presidente della regione Campania, Vincenzo De Luca, e del sindaco di Pozzuoli Luigi Manzoni. L’opera è costata finora circa 150 milioni di euro: la galleria collegherà lo svincolo di via Campana con l’area ex Sofer. La data di fine lavori era stata fissata per il 30 aprile del 2017; più volte nel corso di questi anni è slittata la data di apertura.