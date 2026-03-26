POZZUOLI/ Trovati con droga e soldi a Sulmona: rimessi in libertà i due dei “600 alloggi”

POZZUOLI – Sono stati rimessi in libertà Gabriele Sgamato, 35 anni, e Gennaro Ferrante, 19 anni, i due puteolani di Monterusciello fermati e arrestati nella cittadina abruzzese di Sulmona per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. Durante una perquisizione, infatti, i carabinieri hanno trovato addosso al più piccolo una somma di denaro in contanti pari a 2.700 euro, mentre nell’auto sulla quale viaggiavano un quantitativo di droga pari a cinque panetti di hashish. Nella giornata di ieri il giudice monocratico del Tribunale di Sulmona ha quindi convalidato l’arresto a carico dei due, disponendo l’obbligo di dimora e l’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. Gabriele Sgamato detto “Biella” e Gennaro Ferrante (difesi dagli avvocati Elena Mele e Generoso Grasso) sono stati scarcerati ed hanno potuto fare ritorno nelle loro abitazioni.